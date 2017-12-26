عمان - 26 - 12 (كونا) -- اعلن الجيش السوري اليوم الثلاثاء انه تم التوصل لاتفاق بشأن اجلاء مسلحي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائلها من مناطق في ريف دمشق الجنوبي.

ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن الجيش القول في بيان إن الاتفاق يقضي بخروج المسلحين إلى ادلب شمال غربي سوريا ودرعا جنوبي البلاد خلال الايام المقبلة.

وأضاف البيان أن الجيش السوري اوقف عملياته على محور (مغر المير -بيت جن) في ريف دمشق بعد استسلام مسلحي جبهة النصرة وفصائلها مبينا ان المسلحين رضخوا للدخول في مفاوضات اسفرت عن اتفاق لنقلهم بعد احكام الطوق على المنطقة.

وذكر ان الجهات المختصة تعمل على ترتيبات لتنفيذ الاتفاق حيث سيتم خروج الراغبين بمغادرة المنطقة الى ادلب خلال 72 ساعة وتسوية اوضاع الراغبين في البقاء.

ومن جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الهدوء يسود ريف دمشق الجنوبي الغربي في اعقاب التوصل لاتفاق على وقف اطلاق النار في المنطقة بين الطرفين.(النهاية) ط ك / ط م ا