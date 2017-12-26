الكويت - مجلس الوزراء الكويتي يحيل "ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كركال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية".

الكويت - مجلس الوزراء الكويتي يحيل تقرير اللجنة القضائية المكلفة "بالتحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة" إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ ما تراه في شأن التقرير.

بغداد - رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يقول ان بلاده تعول كثيرا على مؤتمر المانحين المزمع اقامته في دولة الكويت مطلع العام المقبل.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول ان الوضع في سوريا لم يعد يتطلب وجودا عسكريا واسع النطاق.

عمان - فصائل بالجيش السوري الحر تعلن رفضها "الكامل" المشاركة في مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في منتجع (سوتشي) الروسي المطل على البحر الأسود الشهر المقبل.

الكويت - شركة ناقلات النفط الكويتية تقول ان خطط تحديث الأسطول الكويتي ترتكز على تقليل ناقلات النفط الخام وزيادة ناقلات الغاز عند اكتمال المرحلة الرابعة من التحديث في عام 2020 موضحة أن احتياجات الأسطول الكويتي تحددها مؤسسة البترول الكويتية.

الكويت - منتخب الكويت يفقد فرصة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بعد خسارته امام نظيره العماني بهدف نظيف.

الكويت - مباراة منتخبي السعودية والامارات على استاد جابر الدولي ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 تنتهي بالتعادل السلبي. (النهاية) م ع ع