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26 ديسمبر 2017 03:59 ص
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
فصائل بالجيش السوري الحر تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر (سوتشي)      افتتاح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة 70 دولة      زلزال جديد بقوة 1ر4 درجة يضرب محافظة (كرمان) الإيرانية      بوتين : الوضع في سوريا لم يعد يتطلب وجودا عسكريا واسع النطاق      نهاية مباراة السعودية والامارات في (خليجي 23) بالتعادل السلبي      السعودية: ضبط ثلاثة مطلوبين لعلاقتهم باختطاف وقتل قاض العام الماضي      منتخبا البحرين واليمن يلتقيان غدا ضمن منافسات (خليجي 23)      منتخب قطر يواجه العراق غدا ضمن منافسات (خليجي 23)      (تشجيع الاستثمار) الكويتية: (ملتقى الاستثمار) يدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي      سلطنة عمان تكتشف اثار جديدة من حضارة (ام النار)
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الاثنين حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
26/12/2017 | LOC02:45
23:45 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - مجلس الوزراء الكويتي يحيل "ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات (كركال) إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءاتها في شأنه بكل نزاهة وشفافية".

الكويت - مجلس الوزراء الكويتي يحيل تقرير اللجنة القضائية المكلفة "بالتحقق مما أثير من شبهات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة" إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ ما تراه في شأن التقرير.

بغداد - رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يقول ان بلاده تعول كثيرا على مؤتمر المانحين المزمع اقامته في دولة الكويت مطلع العام المقبل.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول ان الوضع في سوريا لم يعد يتطلب وجودا عسكريا واسع النطاق.

عمان - فصائل بالجيش السوري الحر تعلن رفضها "الكامل" المشاركة في مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في منتجع (سوتشي) الروسي المطل على البحر الأسود الشهر المقبل.

الكويت - شركة ناقلات النفط الكويتية تقول ان خطط تحديث الأسطول الكويتي ترتكز على تقليل ناقلات النفط الخام وزيادة ناقلات الغاز عند اكتمال المرحلة الرابعة من التحديث في عام 2020 موضحة أن احتياجات الأسطول الكويتي تحددها مؤسسة البترول الكويتية.

الكويت - منتخب الكويت يفقد فرصة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بعد خسارته امام نظيره العماني بهدف نظيف.

الكويت - مباراة منتخبي السعودية والامارات على استاد جابر الدولي ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 تنتهي بالتعادل السلبي. (النهاية) م ع ع
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