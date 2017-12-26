عمان - 25 - 12 (كونا) -- اعلنت فصائل بالجيش السوري الحر اليوم الاثنين رفضها "الكامل" المشاركة في مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في منتجع (سوتشي) الروسي المطل على البحر الأسود الشهر المقبل.

ونقلت شبكة (شام) الاخبارية المعارضة عن 37 فصيلا من الجيش السوري الحر القول في بيان ان مؤتمر (سوتشي) يهدف الى "الالتفاف على مفاوضات جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة بحل الازمة السورية".

وأضاف البيان ان روسيا وقفت مع النظام السوري "عسكريا" ودافعت عنه "سياسيا" على مدار سبعة أعوام "وعطلت مشروعات قرارات مجلس الامن" لإدانة الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) "أكثر من عشر مرات".

واكدت الفصائل التزامها بمسار الحل السياسي وفق بيان (جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وكان وزير خارجية كازاخستان خيرات عبدالرحمانوف أعلن يوم الجمعة الماضي ان مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في منتجع (سوتشي) يومي 29 و30 يناير المقبل.

ونقلت وكالة (كازاخ انفورم) الكازاخية للأنباء عن عبدالرحمانوف القول في بيان ختامي صدر عقب اجتماع الجولة الثامنة من المباحثات السورية في استانا ان روسيا وتركيا وايران وهي الدول الثلاث الضامنة لاتفاق مناطق تخفيف التوتر في سوريا اتفقت على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في (سوتشي) نهاية يناير القادم.

ووجه الدعوة للحكومة السورية والمعارضة "التي تلتزم باحترام استقلال سوريا ووحدة أراضيها" للمشاركة في المؤتمر.

واكد أن من شأن مؤتمر الحوار الوطني السوري في (سوتشي) اعطاء دفعة للمفاوضات التي تجرى في جنيف وتشجيع المصالحة بين السوريين على اساس التوافق والاجماع مشيرا الى ان خبراء الدول الضامنة سيعقدون اجتماعا تحضيريا في (سوتشي) في 19 يناير القادم للاعداد للمؤتمر. (النهاية) ط ك / م ع ع