عمان - 25 - 12 (كونا) -- اتفق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين على تنسيق الجهود المشتركة والعمل معا لحماية القدس.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله من اردوغان بحث خلاله الجانبان احدث التطورات المتعلقة بالقدس.

وأضافت الوكالة أن الطرفين أكدا ضرورة دعم الفلسطينيين وحماية القدس في ضوء قرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت أن الملك عبدالله واردوغان اتفقا كذلك على مواصلة تنسيق الجهود المشتركة والعمل معا للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الخميس الماضي بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.

واعربت الجمعية العامة في قرارها عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس وأهابت في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوجيهه بالبدء في إجراءات نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. (النهاية) م ج ب / م ع ع