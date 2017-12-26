الرياض - 25 - 12 (كونا) -- شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الاثنين افتتاح فعاليات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج التي يشارك بها 236 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة ويشرف عليها 40 حكما دوليا.

وافتتح البطولة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي آل الشيخ بحضور الرئيس المكلف للاتحاد الدولي للشطرنج اليوناني جورجيوس ماكروبلس ورئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة.

ومن المقرر ان تنطلق مساء غد الثلاثاء منافسات الشطرنج السريع التي تستمر على مدى ثلاثة أيام قبل انطلاق منافسات بطولة الشطرنج الخاطف يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج من ثمار مذكرة تعاون مشترك أبرمها آل الشيخ مع ماكروبلس بالعاصمة البريطانية لندن مؤخرا. (النهاية) ا د