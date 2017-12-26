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عمان تدخل المنافسة والكويت تغادرها في منافسات المجموعة الاولى ل(خليجي 23)
25/12/2017 | LOC23:38
20:38 GMT 		| الأخبار العالمية
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ترتيب فرق المجموعة الاولى بعد الجولة الثانية من خليجي 23
ترتيب فرق المجموعة الاولى بعد الجولة الثانية من خليجي 23
(خبر موسع) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- فقد منتخب الكويت اليوم الاثنين فرصة التأهل للدور المقبل من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بعد خسارته امام نظيره العماني بهدف نظيف.
وتعد هذه الخسارة الثانية على التوالي للمنتخب الكويتي في البطولة مأدى الى انعدام فرص تأهله لقبل النهائي عن المجموعة الاولى.
وعزز المنتخب المنتخب العماني موقعه في جدول ترتيب المجموعة بعد فوزه المهم على الازرق مستغلا تعادل منتخبي الامارات والسعودية ليدخل في سباق التأهل للدور قبل النهائي معهما.
ومازال المنتخب السعودي متصدرا لمجموعته برصيد اربع نقاط وبفارق الاهداف عن نظيره الاماراتي فيما حل المنتخب العماني ثالثا برصيد ثلاث نقاط والكويت اخير بدون اي نقطة.
بدوره قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم الصربي بوريس بونياك ان الوقت لم يسعف المنتخب للتجانس وتطبيق أفكار الجهاز الفني معربا عن الاسف لخروج الازرق المبكر من البطولة.
واضاف بونياك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة انه راض عن قائمة ال23 لاعبا الذي تم اختيارهم لتمثيل المنتخب موضحا ان لاعبيه صنعوا عدة فرص للتسجيل بعد الهدف العماني لكنها لم تترجم إلى أهداف.
من جهته قال مدرب المنتخب السعودي الكرواتي كرونيسلاف يوريسيتش اليوم الاثنين ان فريقه يمتلك كل الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق بطولة(خليجي 23).
واضاف يوريسيتش في مؤتمر صحفي عقب تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الاماراتي انه "راض عن نتيجة المباراة" مبينا ان المنتخب الاماراتي قدم مستوى جيد للغاية.
من جانبه قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك ان فوز اليوم على منتخب الكويت كان في غاية الصعوبة لاسيما وان المنتخبين دخلا المباراة بعد خسارتهم في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لخليجي (23).
واشاد فيربيك في مؤتمر صحفي عقب المباراة بأداء لاعبيه اليوم مبينا انه سيبدأ باعداد فريقه للمباراة الحاسمة امام منتخب السعودية الخميس المقبل.
ومن المقرر ان تستأنف المجموعة الاولى مبارياتها الاخيرة يوم الخميس المقبل حيث تنحصر المنافسة بين الامارات وعمان والسعودية على بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي من البطولة في حين يدخل المنتخب الكويتي الجولة المقبلة لحفظ ماء الوجه وتحقيق انتصار معنوي لا اكثر.(النهاية) خ ن ش
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