رياضة مدرب منتخب عمان: فوزنا على الازرق الكويتي كان في غاية الصعوبة 25/12/2017 | LOC23:29

20:29 GMT | الأخبار الخليجية مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة مع منتخب الكويت الكويت -25 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك ان فوز اليوم على منتخب الكويت كان في غاية الصعوبة لاسيما وان المنتخبين دخلا المباراة بعد خسارتهم في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لخليجي (23).

واشاد فيربيك في مؤتمر صحفي عقب المباراة بأداء لاعبيه اليوم مبينا انه سيبدأ باعداد فريقه للمباراة الحاسمة امام منتخب السعودية الخميس المقبل.

وبعد فوز المنتخب العماني على نظيره الكويتي يحتاج الاحمر العماني لنقاط المباراة المقبلة مع الاخضر السعودية كاملة للتأهل للدور قبل النهائي من البطولة.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب منتخب عمان لكرة القدم الهولندي يم فيربيك بعد المباراة مع منتخب الكويت