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زلزال جديد بقوة 1ر4 درجة يضرب محافظة (كرمان) الإيرانية
25/12/2017 | LOC23:18
20:18 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 25 - 12 (كونا) -- اعلنت السلطات الايرانية ان زلزالا جديدا بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة (كرمان) جنوب شرق البلاد مساء اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة (ارنا) الايرانية للانباء عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران القول في بيان ان الزلزال ضرب ضواحي منطقة (كوهبنان) في (كرمان) ووقع في الساعة 07ر22 بالتوقيت المحلي (37ر18 جمت) على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الارض.
وكانت السلطات الايرانية اعلنت في وقت سابق اليوم ان خمس هزات ارضية ارتدادية وقعت بمحافظة (كرمان) كانت أقواها بشدة 7ر4 درجة على مقياس ريختر دون وقوع خسائر بشرية.
وتعرضت مدن محافظة (كرمان) منذ الاول من شهر ديسمبر الجاري لأكثر من 1380 هزة ارتدادية كانت أقواها بشدة 2ر6 درجة على مقياس ريختر.
وضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة منطقة (كوهبنان) الخميس الماضي ما أسفر عن اصابة العشرات بجراح فضلا عن الحاق اضرار بنحو 85 بالمئة من مبانيها.
ويأتي ذلك بعدما قتل نحو 500 شخص في زلزال بقوة 3ر7 درجة ضرب مدن (كرمنشاه) الحدودية مع العراق في ال12 من نوفمبر الماضي وشعر به سكان عدد من المحافظات الإيرانية الاخرى وبعض الدول المجاورة. (النهاية) ف ز / م ع ع
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