الكويت - 25 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب الكويت لكرة القدم الصربي بوريس بونياك ان الوقت لم يسعف المنتخب للتجانس وتطبيق أفكار الجهاز الفني معربا عن الاسف لخروج الازرق المبكر من البطولة.

واضاف بونياك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة انه راض عن قائمة ال23 لاعبا الذي تم اختيارهم لتمثيل المنتخب موضحا ان لاعبيه صنعوا عدة فرص للتسجيل بعد الهدف العماني لكنها لم تترجم إلى أهداف.

وكان منتخب الكويت خسر امام منتخب عمان بهدف سجله قائده احمد مبارك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ال 58 ليفقد الأزرق فرصته بالتأهل للدور قبل النهائي من البطولة.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش