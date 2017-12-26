الخرطوم - 25 - 12 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء اليوم الاثنين إن العالم الإسلامي يمر بتحديات ومنعطفات حرجة تتطلب الوحدة والتضامن والتكاتف.

وأضاف اردوغان في محاضرة ألقاها بالخرطوم على هامش زيارة رسمية الى السودان أن "الدول الإسلامية مهددة بالتجزئة من قبل القوى الامبريالية العالمية حتى تصبح لقمة سائغة لها تنال مواردها وثرواتها".

ودعا الى الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية لمواجهة هذه التحديات مشيرا الى "الوقفة القوية" للدول الإسلامية خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة التي عقدت في اسطنبول مؤخرا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجدد الرئيس التركي في هذا السياق تمسك العالم الإسلامي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف مؤكدا ان "هذا هدف نسعى إليه ولن نحيد عنه".

على صعيد آخر شهد اردوغان ونظيره السوداني عمر البشير توقيع بلديهما على اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء شركة لبناء السفن ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في ميناء لاستقبال الغاز في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان.

على صعيد متصل قال نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني يوسف أحمد ان القطاع الخاص السوداني يعول على قيام مشروعات استراتيجية مشتركة برعاية القيادة السياسية في البلدين خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين مشيرا إلى وجود توافق مع الجانب التركي بشأن تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال من البلدين.

وكان اردوغان وصل الى الخرطوم امس الاحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام على رأس وفد وزاري رفيع المستوى ووفد يضم 200 من رجال الأعمال الأتراك.

واتفقت الدولتان امس على رفع حجم التبادل التجاري الثنائي الى عشرة مليارات دولار كما وقعتا على 12 اتفاقية للتعاون الثنائي. (النهاية) م م م / م ع ع