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  الشؤون السياسية
الأردن يدين قرار غواتيمالا بشأن نقل سفارتها إلى القدس
25/12/2017 | LOC22:18
19:18 GMT 		| الأخبار العربية
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عمان - 25 - 12 (كونا) -- اكد الاردن اليوم الاثنين ادانته ورفضه قرار غواتيمالا بشأن نقل سفارتها في اسرائيل من تل ابيب الى القدس واصفة تلك الخطوة بأنها "خرق للقانون الدولي".
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريح صحفي ان قرار غواتيمالا بشان نقل سفارتها الى القدس المحتلة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وخاصة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس الخميس الماضي.
ووصف قرار غواتيمالا بأنه "غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي اعمال العنف في المنطقة ويشجع اسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي" مشيرا الى ان الاردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس "يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة".
وأضاف المومني ان "الحري بدول العالم المحبة للسلام ان تدعم حل الدولتين الذي توافقت عليه الشرعية الدولية والذي يوجب قيام الدولة الفلسطينية على اراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
من جانبه اكد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) رفض بلاده للقرار واصفا اياه بأنه "فعل عبثي مستفز وخرق لقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العمومية".
وقال الصفدي ان القرار "باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على الرابع من يونيو عام 1967 شرطا لتحقيق السلام الإقليمي".
وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن امس الاحد ان بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل من تل ابيب الى القدس وذلك بعد ثلاثة ايام من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.
واعربت الجمعية العامة في قرارها الذي رفضته تسع دول من بينها غواتيمالا عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس وأهابت في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوجيهه بالبدء في إجراءات نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. (النهاية) ا ب / م ع ع
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