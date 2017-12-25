الكويت - 25 - 12 (كونا) -- يلتقي المنتخب البحريني نظيره اليمني مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي ال23 لكرة القدم.

ويسعى المنتخبان لوضع بصمتها خلال مجريات اللقاء الذي يجمعهما على استاد نادي الكويت لتعزيز فرصهما في التأهل.

وبدوره يبحث المنتخب البحريني عن فرصته امام نظيره اليمني لتعزيز حظوظه في التأهل لاسيما بعد تعادله مع المنتخب العراقي في الجولة الاولى.

ومن جانبه يبحث المنتخب اليمني الذي فشل في تحقيق الفوز او التعادل على اقل تقدير بعد هزيمته الكبيرة من المنتخب القطري بأربعة اهداف نظيفة عن فوز يعزز فيه حظوظه للتأهل للدور قبل النهائي.

يذكر ان المنتخبين تواجها ثلاث مرات على مستوى بطولة كأس الخليج حقق البحرين فوزا واحدا وتعادلا مرتين ولم يسبق للفريقين التتويج بلقب البطولة.(النهاية) ف ر / خ ن ش