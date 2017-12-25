انسان افتتاح 6 مدارس جديدة في (نينوى) العراقية بتمويل كويتي 25/12/2017 | LOC16:41

13:41 GMT | الأخبار الخليجية جانب من افتتاح احدى المدارس من أصل ست مدارس (كرفانية) في محافظة نينوى شمالي العراق ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بغداد - 25 - 12 (كونا) -- افتتح في محافظة نينوى شمالي العراق اليوم الاثنين ست مدارس (كرفانية) جديدة في اطار حملة (الكويت بجانبكم) التي تمولها الجمعية الكويتية للاغاثة.

وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية احمد الهيتي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المدارس شيدت بتمويل كويتي وتحت اشراف سفير دولة الكويت سالم الزمانان وبتنفيذ الجمعية الطبية العراقية.

واضاف الهيتي ان حملة (الكويت بجانبكم) نفذت العديد من المشاريع التنموية واعادة الاعمار في مناطق عدة بالعراق.

واثنى على الدعم الكبير لدولة الكويت في مجال اعادة الاستقرار الى المدن العراقية لاسيما في قطاعي التربية والصحة حيث شيدت العديد من المدارس واعيد اعمار مراكز صحية.(النهاية) ع ح ه / ع ع ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة جانب من افتتاح احدى المدارس من أصل ست مدارس (كرفانية) في محافظة نينوى شمالي العراق ضمن حملة (الكويت بجانبكم) جانب من افتتاح احدى المدارس من أصل ست مدارس (كرفانية) في محافظة نينوى شمالي العراق ضمن حملة (الكويت بجانبكم)