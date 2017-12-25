طهران - 25 - 12 (كونا) -- قالت الخارجية الايرانية اليوم الاثنين انه لا توجد أي شروط سابقة بشان زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى طهران وان موضوع الزيارة مازال مدرجا ضمن جدول الاعمال.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي ان يكون هناك أي تأجيل لهذه الزيارة لأنه "اساسا لم يحدد موعد لها" حسب قوله.

واضاف "لم توضع شروط من قبل البلدين امام تبادل الزيارات بينهما وكل من يتحدث عن شروط سابقة لهذه الزيارات يتبع نوايا خاصة".

وحول اتخاذ باريس مواقف متشددة في الفترة الاخيرة حيال ايران ودورها في المنطقة قال قاسمي لقد صدرت خلال الاسابيع الاخيرة تصريحات "خاطئة وغير منطقية" من بعض المسؤولين الفرنسيين حول ايران.

واوضح ان طهران وباريس لديهما مواقف مشتركة حيال بعض القضايا لكن في الوقت نفسه ثمة اختلافا في وجهات النظر حول قضايا اخرى مضيفا "ان المفاوضات وتبادل الزيارات توفر فرصة لدى الطرفين للتعرف اكثر إلى مواقفنا ونحن نرحب بتبادل الزيارات".

وكان الرئيس ماكرون ألمح في اثناء زيارة للامارات الشهر الماضي الى امكانية فرض عقوبات على برنامج طهران الصاروخي نظرا للتهديدات التي يفرضها على الاستقرار في المنطقة. (النهاية) م و