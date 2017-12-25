الكويت - 25 - 12 (كونا) -- التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الاثنين مع سفير نيجارا بروناي دار السلام لدى دولة الكويت بنجيران مصطفى بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأعرب الجارالله للسفير مصطفى خلال اللقاء عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مسيرة عمله المقبلة.

وفي وقت لاحق اجتمع الجارالله مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى دولة الكويت زينب بنجلون بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وأشاد الجارالله بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المستوى العالمي متمنيا لتويمي كل التوفيق في مهامها الجديدة.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر عبدالله الهين. (النهاية) ط أ ب