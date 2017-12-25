أخبار محلية:

الكويت - وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور فهد العفاسي يؤكد أن برامج وخطط استراتيجية (الاوقاف) متوافقة مع الخطة الإنمائية للدولة بشكل أساسي ولها متابعة بشكل دوري. (تم بثه الساعة 38ر14 بالتوقيت المحلي - 38ر11 جمت)

الكويت - منافسات الجولة الثانية في بطولة (خليجي 23) لكرة القدم تنطلق بمباراتي الإمارات مع السعودية والكويت مع عمان ضمن مباريات المجموعة الأولى.

أخبار اقتصادية:

الكويت - وزارة النفط الكويتية تنظم حلقة نقاشية بعنوان شركة ناقلات النفط الكويتية وتميزها عالميا.

الكويت - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 11ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 77ر6344 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المئة. (تم بثه الساعة 59ر12 بالتوقيت المحلي - 59ر09 جمت)

أخبار دولية:

موسكو - وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يقول ان الولايات المتحدة تفسر التفاهمات مع روسيا حول سوريا ب"طريقة عشوائية" معتبرا الوجود العسكري الامريكي بسوريا غير شرعي. (تم بثه الساعة 15:18 بالتوقيت المحلي)

طهران - السلطات الايرانية تعلن ان خمس هزات ارضية ارتدادية وقعت بمحافظة (كرمان) جنوب شرقي البلاد كانت اقواها بشدة 7ر4 درجة على مقياس ريختر دون وقوع خسائر بشرية. (تم بثه الساعة 41ر10 بالتوقيت المحلي - 41ر07 جمت)

انقرة - وزارة الداخلية التركية تعلن ان قواتها الامنية تمكنت من قتل اربعة "ارهابيين" في العمليات التي نفذتها في مدن تركية عدة الاسبوع الماضي. (تم بثه الساعة 42ر14 بالتوقيت المحلي - 42ر11 جمت)

طهران - القضاء الايراني يصدر حكما باعدام استاذ جامعي بعد إدانته بالتجسس لصالح اجهزة استخبارات اجنبية وتقديمه معلومات لها حول مشاريع منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الايرانية.

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