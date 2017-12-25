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25 ديسمبر 2017 05:47 م
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
منتخبا البحرين واليمن يلتقيان غدا ضمن منافسات (خليجي 23)      منتخب قطر يواجه العراق غدا ضمن منافسات (خليجي 23)      رئيس مجلس الأمة الكويتي: سيخصص جزءا كبيرا من جلسة الغد للنظر في الخطاب الأميري      (تشجيع الاستثمار) الكويتية: (ملتقى الاستثمار) يدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي      مدرب المنتخب العراقي: مباراتنا المقبلة مع قطر صعبه جدا      مدرب المنتخب اليمني.. جاهزون لتقديم مستوى جيد غدا امام البحرين      مدرب منتخب البحرين: نحترم الفريق اليمني وجاهزون للمباراة      سلطنة عمان تكتشف اثار جديدة من حضارة (ام النار)      وزير التربية الكويتي: اختبارات المرحلة الثانوية جاءت بمستوى التحصيل العلمي للطلبة      بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2017
25/12/2017 | LOC16:07
13:07 GMT 		| أخبار الكويت
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أخبار محلية:

الكويت - وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور فهد العفاسي يؤكد أن برامج وخطط استراتيجية (الاوقاف) متوافقة مع الخطة الإنمائية للدولة بشكل أساسي ولها متابعة بشكل دوري. (تم بثه الساعة 38ر14 بالتوقيت المحلي - 38ر11 جمت)

الكويت - منافسات الجولة الثانية في بطولة (خليجي 23) لكرة القدم تنطلق بمباراتي الإمارات مع السعودية والكويت مع عمان ضمن مباريات المجموعة الأولى.

أخبار اقتصادية:

الكويت - وزارة النفط الكويتية تنظم حلقة نقاشية بعنوان شركة ناقلات النفط الكويتية وتميزها عالميا.

الكويت - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 11ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 77ر6344 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المئة. (تم بثه الساعة 59ر12 بالتوقيت المحلي - 59ر09 جمت)

أخبار دولية:

موسكو - وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يقول ان الولايات المتحدة تفسر التفاهمات مع روسيا حول سوريا ب"طريقة عشوائية" معتبرا الوجود العسكري الامريكي بسوريا غير شرعي. (تم بثه الساعة 15:18 بالتوقيت المحلي)

طهران - السلطات الايرانية تعلن ان خمس هزات ارضية ارتدادية وقعت بمحافظة (كرمان) جنوب شرقي البلاد كانت اقواها بشدة 7ر4 درجة على مقياس ريختر دون وقوع خسائر بشرية. (تم بثه الساعة 41ر10 بالتوقيت المحلي - 41ر07 جمت)

انقرة - وزارة الداخلية التركية تعلن ان قواتها الامنية تمكنت من قتل اربعة "ارهابيين" في العمليات التي نفذتها في مدن تركية عدة الاسبوع الماضي. (تم بثه الساعة 42ر14 بالتوقيت المحلي - 42ر11 جمت)

طهران - القضاء الايراني يصدر حكما باعدام استاذ جامعي بعد إدانته بالتجسس لصالح اجهزة استخبارات اجنبية وتقديمه معلومات لها حول مشاريع منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الايرانية.

رئيسا النشرة:

محمد المطيري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
عبدالله الحربي (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف:

22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)
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