الكويت 25 - 12 (كونا) —- وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اليوم الاثنين بروتوكولا للتعاون الخدمي للشراكة المجتمعية الدائمة مع جمعية المنابر القرانية لتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية لفئات الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت.

وأكدت مدير عام الهيئة الدكتورة شفيقة العوضي في تصريح صحفي على هامش حفل التوقيع اهمية البروتوكول الذي ينسجم مع رغبة الجانبين المشتركة في تقديم خدمات التدريب الحرفي المهني من خلال معهد البناء البشري للتدريب الأهلي التابع للجمعية.

وأفادت ان البروتوكول يخدم المستفيدين المسجلين في الهيئة من جميع الإعاقات ممن يستطيعون مزاولة الأنشطة والبرامج من خلال لجنة تدريبية مشتركة مختصة بالإعاقات الذهنية البسيطة والإعاقات الحركية والجسدية والبصرية والسمعية وحالات التأخر التطوري والإعاقات التعليمية.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية أحمد الباطني في تصريح مماثل أن البروتوكول يوفر برامج نوعية ورؤية واضحة لتنفيذ الدورات التدريبية لذوي الاعاقة والعمل على تأهيلهم لسوق العمل بدورات بمختلف التخصصات معتمدة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية. وبدوره ذكر امين سر جمعية المنابر القرانية الدكتور عصام الفليج في تصريح له أن البروتوكول يدعم المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة بخدمة الفئات المستفيدة وتوفير التدريب الفعال للفئة المستهدفة وفق دراسة تحليلية لسوق العمل يتلقى فيه المتدربون أهم المهارات العلمية والمهنية اللازمة والمساهمة الفعالة في توظيف مخرجات هذا البرنامج وسد احتياجات سوق العمل منهم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

واوضح الفليج ان البروتوكول يهدف الى دعم ورعاية المشروعات الصغيرة للفئة المستهدفة من خلال تخصيص لجنة رفيعة المستوى تقوم بعمل دراسة جدوى للمشروع وسبل تنفيذه وإيجاد مصادر للتمويل والدعم بهدف استثمار الطاقات الشبابية وتمكينهم ومساهمتهم بالخطة الإنمائية للدولة اضافة الى العناية بالجوانب الدينية والاجتماعية والتعليمية.

بدورها أوضحت مدير معهد البناء البشري المهندسة عواطف السلمان في تصريح لها أن البروتوكول سيتضمن توفير مقار للدورات التدريبية ومتطلباتها بما يتطابق مع الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى جانب متابعة تنفيذ جميع مراحل البرامج المشتركة المعتمدة في البروتوكول من خلال تشكيل فريق إشرافي مشترك لتقديم الخدمات التدريبية المهنية والحرفية والفنية والتربوية والنفسية والاجتماعية والدينية المجانية للفئات المستهدفة في البروتوكول.

وأشارت السلمان الى انه سيتم وضع خطط لتحقيق الأهداف التي تتناسب مع الفئات المستهدفة وفقا لاختصاص كل اعاقة من الاعاقات المعنية في هذا البروتوكول اضافة الى اعداد دراسة تحليلية لتقييم أثر ونتائج البرنامج التدريبي على الفئات والشرائح المستفيدة وتحقيق التعاون المشترك بين الهيئة والجمعية في المجال الإعلامي والنشر بهدف توصيل رسالة الوعي الاجتماعي. (النهاية) م ذ / ي م س