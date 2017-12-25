الكويت - 25 - 12 (كونا) -- قال رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي اليوم الاثنين ان ميدان الرماية في قرية الشيخ (صباح الاحمد) التراثية يقيم منافسات ودية لزوار القرية في رمايه المسدس والبندقية الهوائية ورماية القوس والسهم الأولمبية.

وأضاف العتيبي في تصريح صحفي ان النادي قام بتوفير مدربين متخصصين وكادر فني مشرف على الميدان لضمان إنجاح الفعاليات التي تأتي ضمن الأنشطة الرياضية والاجتماعية للقرية وتشهد نجاحات مستمرة لما تلقاه من اهتمام كبير من كافة جهات الدولة ذات الصلة.

وثمن دعم المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد شرار وكافة مسؤولي القرية لتوفير الامكانات لافتتاح الميدان الذي يقام للعام الخامس على التوالي مشيدا بجهود اعضاء مجلس الإدارة والعاملين بنادي الرماية الكويتي الرياضي. (النهاية) ف ش ا / خ ع ح