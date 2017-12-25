الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم عن تفاؤله بتحقيق منتخب الكويت الوطني نتيجة إيجابية في مباراته اليوم الاثنين مع شقيقه المنتخب العماني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 المقامة في البلاد.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة انه متفائل وإن كانت نتيجة المباراة الماضية للمنتخب التي جمعته مع شقيقه السعودي لم تكن على قدر الطموح في بداية البطولة.

وبين في الوقت ذاته ان العرض الذي قدمه المنتخب في الشوط الثاني من المباراة دفع الجماهير الكويتية للتفاؤل.

ودعا جميع محبي الرياضة والشعب الكويتي إلى حضور مباراة اليوم ومؤازرة المنتخب ودعمه لتحقيق النتيجة المطلوبة مؤكدا ان الأهم هو نجاح الدورة وحضور الأشقاء. (النهاية) ف ن / ن ش