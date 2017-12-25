طهران - 25 - 12 (كونا) -- اصدر القضاء الايراني اليوم الاثنين حكما باعدام استاذ جامعي بعد إدانته بالتجسس لصالح اجهزة استخبارات اجنبية وتقديمه معلومات لها حول مشاريع منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الايرانية.

ونقل التلفزيون الايراني عن مدعي عام طهران عباس أبادي قوله ان المدان يدعى احمد جلالي وهو استاذ جامعي وخبير بالطب النووي قدم معلومات لاجهزة استخبارات اجنبية بشأن مشاريع منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الايرانية مقابل مبالغ مالية.

واضاف أبادي ان المدان اعترف في التحقيق معه بانه اجتمع مرات عدة مع ضباط في اجهزة الاستخبارات الاجنبية خارج البلاد من بينها الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد).

واوضح في هذا السياق ان زوجة جلالي التي كانت تعمل خبيرة في منظمة الطاقة الذرية تم فصلها من عملها.

وكان التلفزيون الايراني بث الاسبوع الماضي اعترافات المدان احمد جلالي بانه كان يعمل لصالح اجهزة استخبارات اجنبية عندما كان يدرس في اوروبا قبل اعوام عدة. (النهاية) م و / م ع ب