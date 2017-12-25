موسكو - 25 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة تفسر التفاهمات مع روسيا حول سوريا ب"طريقة عشوائية" معتبرا الوجود العسكري الامريكي بسوريا غير شرعي.

وقال لافروف في حديث نشرته وزارة الخارجية الروسية إن تاكيدات واشنطن بان هدفها في سوريا يتمثل فقط في مكافحة تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) امر "يثير الشكوك".

واضاف ان السياسة الامريكية في سوريا "باتت تتسم بطابع مشوش" مشيرا الى مواقف واشنطن في سوريا امست تترافق مع اطروحات بان النصر النهائي على (داعش) لن يتم قبل اكتمال العملية السياسية في سوريا التي يجب ان تنتهي برحيل الرئيس بشار الاسد.

واوضح انه "يجب على السوريين في المرحلة الحالية ان يتوصلوا الى عقد اجتماع من شانه تحديد مستقبل سوريا".

وذكر لافروف انه لا يجوز لاي طرف ان يملي على السوريين ارادته وفرض وصفات للحلول عليهم قائلا ان "على السوريين بتنوعهم العرقي والطائفي ان يقرروا شكل بلادهم بانفسهم".

واعاد الى الاذهان ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب اتفقا خلال لقائهما في فيتنام على ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة اراضيها وطابعها العلماني.

وجدد لافروف التأكيد على عدم شرعية الوجود العسكري الامريكي في سوريا قائلا ان "هذا الوجود يعيق تحقيق التسوية السياسية ويهدد وحدة الاراضي السورية".

وفي معرض حديثه عن العلاقات الروسية الامريكية اكد لافروف عدم وجود ستار حديدي في العلاقات بين البلدين مشيرا الى وجود اتصالات كثيفة بين الجانبين حول مختلف القضايا الخلافية القديمة والجديدة.

واضاف ان روسيا تتعامل مع الولايات المتحدة الامريكية بشكل براغماتي مشيرا الى ان موسكو ترد بالمثل على الخطوات غير الودية الامريكية لكنها لن تنجر الى المجابهة.

وفيما يتعلق بالازمة في شبه الجزيرة الكورية اكد لافروف مجددا رفض بلاده الاعتراف بالوضع النووي لكوريا الشمالية مبينا ان البرنامج النووي والصاروخي لبيونغ يانغ يهدد العالم".

ولفت الى ان روسيا لا تتفق مع مواقف بعض الدول التي تريد انزال العقاب بكوريا الشمالية داعيا الى مواصلة العمل الدؤوب مع بيونغ يانغ لتحويل شبه الجزيرة الكورية الى منطقة خالية من الاسلحة النووية.

ودعا لافروف بيونغ يانغ وواشنطن الى ضرورة الامتناع عن اي خطوات من شانها ان تثير مزيدا من التوتر في المنطقة واطلاق العملية التفاوضية بهدف معالجة الخلافات.(النهاية) ا س / ع ع ح