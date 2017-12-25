الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بقصر السيف اليوم الاثنين مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد لورنس سيلفرمان المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي ان الجانبين تبادلا الأحاديث الودية إذ أشاد وزير الدفاع بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ورئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي الجنرال سانت كلمنتي. (النهاية) ن ش / أ م ح