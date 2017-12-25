الكويت - 25 - 12 (كونا) -- قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم الاثنين كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي ان الشيخ ناصر صباح الأحمد هنأ الضباط الجدد بحصولهم على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتمنى للضباط الجدد ان يكونوا عند حسن الظن وان يضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينهم داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على أبناء هذا الوطن المعطاء تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.

وأوضح البيان ان مراسم التولية بدأت بقراءة المرسوم الأميري وبعدها قام الشيخ ناصر صباح الأحمد بتقليد الرتب ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وحضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش. (النهاية) ن ش / أ م ح