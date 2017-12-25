عام سمو امير البلاد يستقبل سفير (روتا) للنوايا الحسنة القطري غانم المفتاح 25/12/2017 | LOC15:16

12:16 GMT | الأخبار العالمية سمو امير البلاد يستقبل سفير (روتا) للنوايا الحسنة القطري غانم المفتاح الكويت - 25 - 12 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف ظهر اليوم سفير (روتا) للنوايا الحسنة (ايادي الخير نحو اسيا) المواطن القطري غانم محمد المفتاح.

واعرب المفتاح البالغ عمره 15 عاما عقب استقبال حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه له عن تشرفه وسعادته البالغة بلقاء سموه مضيفا انه قابل سموه رعاه الله اكثر من مرة وكان دائما كلامه معي حنونا وابويا ومتواضعا.

وقال ان سمو امير البلاد رعاه الله أمير الحكمة والانسانية والسلام يحاول دائما ان يجمع الشعوب الخليجية ليحافظ على البيت الخليجي داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويبارك في عمره ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية.(النهاية) ع ب د إطبع أرسل حفظ Share مشاركة سمو امير البلاد يستقبل سفير (روتا) للنوايا الحسنة القطري غانم المفتاح