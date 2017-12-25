رياضة منتخب الكويت لرياضة الشراع يشارك في بطولة تونس 25/12/2017 | LOC10:31

07:31 GMT | أخبار الكويت الكويت - 25 - 12 (كونا) -- يشارك المنتخب الكويتي للشراع في بطولة تونس الدولية للشراع والتي سينظمها الاتحاد التونسي للشراع في منطقة سيدي بو سعيدي وسط مشاركة دولية واسعة.

وذكر بيان صحفي صادر عن النادي البحري اليوم الاثنين أن نائب رئيس لجنة الشراع في النادي البحري أحمد الفيلكاوي سيرأس الوفد الذي يضم ستة لاعبين ولاعبات هم سارة وسعاد العساف وعلي أحمد الفيلكاوي ويعقوب عبدالله شاه وعذبي خالد الطراروة وعبدالله أحمد الفيلكاوي.

ونقل البيان عن الفيلكاوي تأكيده على أهمية المشاركة في البطولة لتعزيز وتنمية وتطوير مهارات اللاعبين عبر مشاركتهم في بطولة قوية مثل هذه البطولة تضم نخبة من أبطال هذه الرياضة.

وتابع الفيلكاوي "نطمح لتحقيق نتائج متقدمه بالرغم من المنافسات القوية التي ستشهدها البطولة فى ظل مشاركات منتخبات قوية خليجية وعربية واوربية وكلي ثقة بلاعبينا لتحقيق أفضل النتائج في هذا المحفل الرياضي الكبير".

على صعيد متصل أكد الفيلكاوي أن لجنة الشراع بدأت من الآن استعداداتها لبطولة الكويتي الدولية للشراع التي ستقام في فبراير المقبل ضمن احتفالات النادي بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير. (النهاية) أ ي ر / ا ع س إطبع أرسل حفظ Share مشاركة