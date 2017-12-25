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  الدفاع
السلطات التركية تلقي القبض على 83 مهاجرا غير شرعي غربي البلاد
25/12/2017 | LOC01:17
22:17 GMT 		| الأخبار العالمية
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انقرة - 24 - 12 (كونا) -- قال مصدر أمني اليوم الأحد ان قوات خفر السواحل التركية ضبطت 83 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل (جناق قلعة) غربي البلاد.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن المصدر توضيحه ان المهاجرين الذين يحملون الجنسية السورية اختبأوا في سفينة تحمل علم الولايات المتحدة وكانوا يحاولون الوصول الى إيطاليا.
وأضاف المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه ان قوات خفر السواحل التركية نقلت المهاجرين ومن بينهم 15 امرأة و27 طفلا الى ادارة الهجرة بالمدينة بعد اجراء التحقيقات اللازمة مشيرا الى اعتقال ثلاثة أوكرانيين بتهمة تهريب البشر أثناء العملية.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة تمكن مئات الآلاف من المهاجرين من الوصول الى شمال أوروبا وغربها بعد رحلة عبور بحر (ايجة) في حين يبلغ عدد المهاجرين الذين يصلون الى الجزر اليونانية شهريا نحو ألفي مهاجر. (النهاية) ر س / م ع ع
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