الكويت - 24 - 12 (كونا) -- اكد قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الاحد فرض رقابة على اسعار السلع والمواد الغذائية في محلات الملاعب التي تحتضن مباريات بطولة كاس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23).

وقال القطاع في بيان صحفي ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اصدر تعليمات بالمراقبة الشديدة والتأكد من أن تكون الأسعار في متناول الجميع والتعامل بحزم مع أي مخالفة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها إن وجدوا طوال مدة بطولة (خليجي 23).

واوضح القطاع أنه شكل فريقا للطوارئ لبطولة (خليجي 23) وذلك للقيام بالحملات التفتيشية على المحلات التي تبيع السلع الى المستهلكين في ملاعب البطولة لمراقبة اسعارها.

وحول ماتناقلته وسائل إعلام محلية عن ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية خلال الافتتاح في استاد (جابر) ذكر القطاع ان فريق التفتيش نظم جولات تفتيشيه على الاكشاك وبوثات بيع السلع والمواد الغذائية في الاستاد وتأكد من عدم وجود ارتفاع بالأسعار في حفل الافتتاح.

واشار الى ان الفريق وخلال ممارسته لمهامه وجد ان محل (كافتريا) في نادي الكويت يبيع قارورة المياه بزيادة عن السعر المعروض مبينا أنه تم عمل إشعار مراجعة لصاحبه وجار استكمال الإجراءات القانونيه بحقه.

ودعا القطاع المستهلكين الى التواصل مع حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن (135) الذي يتلقى الشكاوى على مدار الساعة للابلاغ عن اي حالات زيادة في الاسعار. (النهاية) خ ن ش