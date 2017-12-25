جدة - 24 - 12 (كونا) -- أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الاحد قرارات جمهورية شملت تعيين وزراء جدد في الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد بن دغر إضافة إلى تعيين محافظين جدد لمحافظات تعز والضالع ولحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هادي أصدر قرارا رئاسيا بتعيين اللواء حسين عرب وزير الداخلية السابق مستشارا له لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق إضافة إلى تعيينه وزير النفط السابق سيف الشريف سفيرا في وزارة الخارجية.

وتضمنت القرارات تعيين هادي الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا الداخلية وعثمان مجلي وزيرا للزراعة وأوس العود وزيرا للنفط والمعادن وصالح الجبواني وزيرا للنقل.

كما شملت القرارات المتعلقة بالمحافظين الجدد تعيين اللواء ركن علي مقبل محافظا لمحافظة الضالع وأمين احمد محافظا لتعز وأحمد التركي محافظا للحج.(النهاية) ن ح / م ع ع