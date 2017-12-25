 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
25 ديسمبر 2017 12:01 ص
07 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
الرئيس اليمني يصدر قرارات بتعديل وزاري وتعيين محافظين جدد      الرئيس الفرنسي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الرياض بصاروخ باليستي      الجبير يبحث مع رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية الاوضاع في سوريا      اللجنة الفنية ل(خليجي23): احتجاج (عمان) على نتيجة مباراته مع (الامارات) يتعارض مع اللائحة      الصحة الفلسطينية: استشهاد 12 فلسطينيا واصابة 666 اخرين برصاص الاحتلال بغزة      رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية لن تنسحب من (خليجي 23)      (الدرة) الكويتية للعمالة المنزلية: نعمل على فتح باب الاستقدام من دول جديدة      جامعة الكويت تعلن قبول 2882 طالبا وطالبة للفصل الثاني      منتخبا الكويت وعمان يلتقيان غدا للحفاظ على حظوظ التأهل لقبل نهائي (خليجي 23)      منتخبا السعودية والامارات يلتقيان غدا في منافسات (خليجي 23)
  الشؤون الإجتماعية
مدير (هيئة الشباب) الكويتية: حريصون على الاستفادة من التجربة الصينية بتنمية الشباب
24/12/2017 | LOC22:23
19:23 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري خلال كلمته امام ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري خلال كلمته امام ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب الكويتية عبدالرحمن المطيري اليوم الأحد حرص الهيئة على الاستفادة من التجربة الصينية في مجال التنمية لاسيما لجهة تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في المجتمع.
وقال المطيري في كلمة خلال ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني) الذي نظمته السفارة الصينية لدى البلاد إن الهيئة اعتمدت في بناء استراتيجيتها على التخطيط التشاركي ومراجعة ما يزيد على 100 وثيقة وتجربة دولية مماثلة.
وأوضح أن الهيئة استفادت من التجربة الصينية كونها أكبر الدول نموا وثاني أكبر اقتصاد عالمي لافتا إلى الاطلاع على المبادئ الإدارية لتطبيق سياسة التنمية الصينية المتمثلة في تبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشار إلى خصائص التجربة الصينية في انتقاء الكوادر وتقليل الأقسام والإدارات بغية تعزيز الاستثمار مبينا أن الرؤية الأميرية السامية نحو (كويت جديدة) وجعل البلاد مركزا ماليا دعت الهيئة إلى التركيز على تمكين الشباب وتنميتهم لخدمة المجتمع.
وذكر أن استراتيجية الهيئة تهدف لتمكين فئة الشباب وتوفير بيئة آمنة وداعمة تساعدهم على التعلم والتفكير بشكل غير نمطي فضلا عن إتاحة الفرصة للتجارب والمحاولات والمبادرات التي تعزز قدراتهم.
ومن جهته قال القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو ليانغ في كلمة مماثلة ان العلاقات الصينية الكويتية شهدت خلال السنوات الماضية تطورا "سريعا ومعمقا" معتبرا أن عام 2017 هو "عام حصاد العلاقات المشتركة" نظرا للاهتمام الكبير الذي يبديه الجانبان على مستوى قيادتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف ليانغ أن "قيمة عقود مشاريع المقاولة الجديدة بين البلدين تعد الأكبر خليجيا بقيمة تبلغ نحو 8ر2 مليار دولار أمريكي".
وأوضح أن حجم التجارة المشتركة بين الجانبين تبلغ نحو 3ر8 مليار دولار أمريكي في حين بلغت واردات بلاده من النفط الكويتي الخام خلال 2017 نحو 5ر12 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتبادل الإنساني والثقافي المشترك قال ليانغ إنه حقق إنجازات "مثمرة" إذ أصبحت دولة الكويت أول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الحكومية المعنية بإنشاء مركز الثقافة الصينية.
وأكد استعداد بلاده لتكثيف الزيارات المتبادلة "رفيعة المستوى" مع الجانب الكويتي وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة والارتقاء بمستوى علاقات الصداقة.
ولفت إلى استعداد بلاده لتقديم المزيد من التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري والمساهمة بالقدرات والخبرات في مجالات البناء لاسيما في مشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية وغير ذلك من المشروعات الكبرى بما يخدم مصالح الشعبين. (النهاية) ن م ع / م ص ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
القائم بالأعمال الصيني في الكويت تشاو ليانغ خلال كلمته امام ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
القائم بالأعمال الصيني في الكويت تشاو ليانغ خلال كلمته امام ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
جانب من مراسم افتتاح ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
جانب من مراسم افتتاح ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
صورة جماعية للمشاركين في ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
صورة جماعية للمشاركين في ملتقى (صداقة الشباب الكويتي - الصيني)
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   سمو أمير البلاد يستقبل المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد
2.   وزير الدفاع الكويتي يتلقى دعوة من الامير محمد بن سلمان لزيارة السعودية
3.   تخريج 55 ضابطا كويتيا من دورة القيادة والأركان المشتركة في السودان
4.   رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية لن تنسحب من (خليجي 23)
5.   مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مع (شل) لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال
6.   الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: دولة الكويت تمتلك عمقا ثقافيا مهما
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS