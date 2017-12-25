الشؤون السياسية السودان وتركيا يوقعان 12 اتفاقية ويؤكدان الرغبة المشتركة على تعزيز التبادل التجاري بينهما 24/12/2017 | LOC22:19

19:19 GMT | الأخبار العالمية الخرطوم - 24 - 12 (كونا) -- اتفق السودان وتركيا اليوم الاحد على رفع حجم التبادل التجاري الثنائي الى 10 مليار دولار فيما وقع البلدين على 12 اتفاقية للتعاون بينهما.

واعلن الرئيس السوداني عمر البشير في مؤتمر صحفي مشترك بعد ختام مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان عن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين السودان وتركيا الى جانب عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

واشاد البشير بمواقف اردوغان المشرفة والداعمة للقدس والأمة الاسلامية وآخرها قمة اسطنبول التي وحدت مواقف الامة الاسلامية والعربية وكان لها الدور البارز في عزل القرار الامريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس ورفضه في مجلس الامن والأمم المتحدة.

من جهته قال الرئيس التركي ان "تركيا تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع السودان إلى 10 مليار دولار" وأضاف إن "حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن وهذا لا يرتقي مع حجم علاقتنا وعلينا أن نرفعه مستقبلا إلى 10 مليارات دولار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وصل الخرطوم في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يجري خلالها مباحثات ثنائية مع نظيره السوداني تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس التركي وفد حكومي رفيع المستوى اضافة و 200 من رجال الاعمال.(النهاية) م م م / ا م م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة