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  الشؤون السياسية
الرئيس الفرنسي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف الرياض بصاروخ باليستي
24/12/2017 | LOC21:58
18:58 GMT 		| الأخبار الخليجية
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الرياض - 24 - 12 (كونا) -- دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاحد محاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مؤكدا دعم بلاده للمملكة وتضامنها معها ضد أي تهديد لأمنها.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفرنسي اكد خلاله ماكرون كذلك ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن ماكرون تشديده على "موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ الباليستية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة".
كما قدم الرئيس الفرنسي شكره لخادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية على "ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب وخصوصا ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الافريقي".(النهاية) ا د / م ع ع
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