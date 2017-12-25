اربيل - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت سكرتير برلمان كردستان بيكرد طالباني اليوم الاحد ان وفدا من برلمان كردستان يضم نوابا يمثلون عدد من لجان البرلمان سيزور بغداد قريبا لتهيئة أرضية مناسبة لبدء التفاوض بين بغداد وأربيل بشأن حل الخلافات القائمة بين الطرفين.

وقالت طالباني في تصريح صحفي ان الوفد البرلماني سيلتقي المسؤولين في مجلس النواب العراقي من اجل خلق احواء ملائمة لبدء حوار حقيقي بين اربيل وبغداد للتوصل الى حلول لكافة القضايا الخلافية.

وأوضحت ان اتصالات تجري حاليا بين برلمان كردستان ورئاسة الجمهورية العراقية ومجلس النواب العراقي بهدف جمع الرؤى والطروحات بشأن المفاوضات بين الطرفين.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال قبل ايام إن الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان ستطلقان محادثاتهما بشأن القضايا الخلافية بعد اعياد رأس السنة الميلادية مشيرا الى ان المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش سيلعب دورا مهما في التحكيم خلال اجتماع كردستان وبغداد.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في 25 سبتمبر الماضي ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.(النهاية) ص ب ر / م م ج