اسطنبول - 24 - 12 (كونا) -- خرج آلاف الاشخاص في ولاية (شانلي أورفة) التركية اليوم الاحد في مظاهرة حاشدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتوافد آلاف الأشخاص إلى ساحة (توبجو) التي احتضت التجمع الجماهيري بإشراف رئاسة بلدية (شانلي أورفة) وهيئة الإغاثة التركية (أي.اتش.اتش) وعدد من منظمات المجتمع المدني التركية.

وقال رئيس بلدية (شانلي أورفة) نهاد تشيفجي في كلمة له خلال التجمع إنه ينبغي إبقاء الوعي حيا بشأن قضية القدس التي تعد خطا أحمر بالنسبة لجميع المسلمين مشيرا الى ان "القدس تئن اليوم تحت ظلم الاحتلال الصهيوني وتكافح لأجل الاستقلال".

وشدد المسؤول التركي على ضرورة أن "يستيقظ العالم الإسلامي من سباته العميق في أسرع وقت ممكن".

من جانبه قال رئيس هيئة الإغاثة التركية بولنت يلدرم إنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا متحدين ومتضامنين ضد محاولات التشتيت والتقسيم.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في السادس من الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر ببدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة مناقضة للسياسات الأمريكية المتبعة منذ عقود الامر الذي أثار رفضا دوليا واسعا.

ورغم القرار الأمريكي صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لتغيير وضع القدس مقابل تسعة أصوات مؤيدة وامتناع 35 دولة من اجمالي الأعضاء ال 193 في الأمم المتحدة.(النهاية) ط ا / م م ج