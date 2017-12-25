مسقط - 24 - 12 (كونا) -- اعلنت بلدية مسقط اليوم الاحد ان الدورة ال18 لمهرجان مسقط الترفيهي ستنطلق في الثالث من الشهر المقبل وسط تجهيزات مكثفة بمواقع المهرجان المختلفة.

وأكد مساعد رئيس اللجنة الرئيسة المنظمة لمهرجان مسقط خالد بهرام ان المهرجان استطاع ان يؤسس قاعدة جماهيرية ويحافظ على تألقه وتنوعه وتقديم مختلف الفعاليات على المستويين المحلي والدولي .

واضاف ان المهرجان أثبت من خلال استمراريته أنه يتعدى كونه مهرجانا ترفيهيا فقط إلى كونه منصة ترويجية تسهم في تدعيم حركة السياحة الداخلية والخارجية من خلال التعريف بعمان.

واوضح أن انطلاقة مهرجان مسقط 2018 تتوافق مع إجازة منتصف العام الدراسي وفرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة مع فعاليات المهرجان المتنوعة بمواقعه المختلفة وتستمر فعالياته 24 يوما.

وقال انه يعقب ذلك انطلاق طواف عمان مدة ستة أيام بدءا من ال 13 من فبراير مضيفا ان المهرجان يأتي متجددا تحت شعار" لنحتفل معا ".

وأشار خالد بهرام إلى ما بذلته اللجنة المنظمة للمهرجان من جهود كبيرة وملموسة في الاستعداد لهذه الدورة بوضع التصورات وتدارس المقترحات واختيار الفعاليات والبرامج بعناية بمشاركة جهات عدة. (النهاية) م ا