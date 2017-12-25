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  عام
تخريج 55 ضابطا كويتيا من دورة القيادة والأركان المشتركة في السودان
24/12/2017 | LOC18:27
15:27 GMT 		| الأخبار العربية
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الضباط الكويتيون المشاركون في الدورة 44 للقيادة والاركان المشتركة في السودان
الضباط الكويتيون المشاركون في الدورة 44 للقيادة والاركان المشتركة في السودان
الخرطوم - 24 - 12 (كونا) -- تخرج 55 ضابطا كويتيا في كلية القيادة والأركان المشتركة في السودان اليوم الاحد ضمن دفعة ضمت 466 ضابطا من دول عربية واسلامية.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير في حفل تخريج الدفعة 44 للقيادة والاركان المشتركة ان مشاركة ضباط من الدول الشقيقة في مثل هذه الدورات تعبر عن وحدة الصف وتوحيد الكلمة وتنسيق المواقف واستثمار مكامن القوة.
من جانبه هنأ قائد الكلية اللواء ركن أحمد الفكي الخريجين مؤكدا ان الكلية ستظل مشرعة الأبواب للأشقاء من دولة الكويت والدول الاخرى معلنا منح الضباط الخريجين درجة الماجستير في العلوم العسكرية ولقب (ركن) عقب رتبتهم العسكرية.
وقال ممثل الضباط الكويتين المقدم ركن محمد الذايدي ان الدورة اضافت لهم الكثير من المحاضرات والتدريبات العملية لنحو 10 اشهر مؤكدا ان ذلك سينعكس على مسيرتهم العملية.
وكانت الدورة رقم 44 للقيادة والاركان المشتركة انطلقت في فبراير الماضي بمشاركة 466 ضابطا من مختلف التشكيلات العسكرية ينتمون لدول السودان والكويت والسعودية والامارات واليمن والاردن ولبنان ومصر وتشاد وباكستان.
وتلقى الضباط دراسات نظرية وتمارين عملية لصقل المهارات القيادية في واجبات الأركان عبر 1440 ساعة واشتمل البرنامج على تكتيكات الحرب والاستخبارات وعمليات الامن الداخلي وفض النزاعات وقوانين وتاريخ العلوم العسكرية. (النهاية) م م م
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