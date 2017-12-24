عام المعارضة السورية : بريطانيا تستأنف دعم الشرطة في مناطق المعارضة 24/12/2017 | LOC15:16

12:16 GMT | الأخبار العالمية عمان - 24 - 12 (كونا) -- قال مسؤول في المعارضة السورية اليوم الاحد ان الحكومة البريطانية استأنفت برنامج دعم وحدات الشرطة في المناطق التي تسطير عليها المعارضة السورية بعد تعليق دام شهرين.

ونقلت وكالة شام الاخبارية عن مسؤول الامن في محافظة حلب شمال سوريا العميد اديب الشلاف ان مدير مشروع العدالة وامن المجتمع (اجاكس) ابلغه عن استنئاف برنامج دعم الشرطة في مناطق المعارضة السورية في سوريا.

واضاف الشلاف ان بيانا رسميا سيصدر عن الحكومة البريطانية بعد عطلة اعياد الميلاد حول استئناف دعم الشرطة.

وكانت بريطانيا وهولندا علقتا برنامجا لتمويل الشرطة الحرة في سوريا باسم (برنامج دعم سوريا الوصول الى العدالة والامن المجتمعي) وذلك على خلفية تقرير اخباري بان الدعم يصل الى جهات متطرفة في سوريا.

وبحسب المعارضة السورية فان الدعم البريطاني للشرطة في محافظات حلب وادلب ودرعا معلق منذ شهر.

وكانت المعارضة السورية اقامت في منتصف عام 2012 وحدات مهمتها مكافحة الجرائم وتقديم خدمات المرور لتتطور لاحقا الى تاسيس مراكز شرطة بعد انضمام ضباط وعناصر شرطة لحفظ الامن ومتابعة شؤون المدنيين.(النهاية) ط ك / م م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة