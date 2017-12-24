القاهرة - 24 - 12 (كونا) -- اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اليوم الاحد أهمية دور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) في التعامل مع التحديات الفكرية والثقافية والعلمية التي تواجهها الأمة العربية.

جاء ذلك في لقاء بين ابو الغيط والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) الدكتور الكويتي سعود الحربي الذي أدى اليمين القانونية ايذانا ببدء توليه مهام منصبه للسنوات الاربع المقبلة.

وذكرت الجامعة في بيان ان اللقاء تناول الأوضاع الحالية للمنظمة وكيفية العمل على الارتقاء بالجهود المبذولة من خلالها لمساندة واستنفار الطاقات الوطنية للدول العربية في المجالات المختلفة المرتبطة بالتعليم والثقافة اضافة الى تدعيم التعاون المشترك بين الدول والمؤسسات والشعوب العربية في هذه المجالات.

وقال البيان ان ابو الغيط أكد محورية دور المنظمة ودعمه الكامل لهذا الدور خاصة في ضوء كونها من أهم وأعرق المنظمات العربية المتخصصة مشيرا الى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة عملا مكثفا من جانب المنظمة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

واشار في هذا السياق الى ما يتعلق بمواجهة فكر التطرف والغلو والتشدد وتعزيز فكر الاعتدال لدى مختلف القطاعات المجتمعية على رأسها الشباب والانفتاح على الآخر مع الموازنة في الوقت نفسه إضافة إلى خصوصية الثقافة العربية واستدعاء مصادر قوتها.

واكد ابو الغيط ضرورة تشجيع دراسة العلوم التطبيقية في الدول العربية وما يرتبط بذلك من الحث على الابداع والابتكار بما من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي والتطور العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي.(النهاية) م ف م / ع ف ف