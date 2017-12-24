الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل مال الله اليوم الاحد قبول 2882 طالبا وطالبة للفصل الثاني منهم الطلبة المؤجل قبولهم للفصل الثاني الذين سبق إعلان أسمائهم مع نتائج قبول الفصل الأول.

وقال مال الله في تصريح صحفي ان القبول شمل أبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفيين لشروط القبول مشيرا الى انه تم قبول جميع الذين تقدموا بطلبات الإلتحاق.

وأضاف ان عمادة القبول والتسجيل قامت بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة للطلبة المستجدين بموعد اعتماد قبولهم وتسجيلهم في المقررات الدراسية والمقررة حتى يوم ال28 من ديسمبر الحالي.

وأشار الى انه على جميع الطلبة مراعاة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لهم والتوجه إلى صالة القبول والتسجيل بالشويخ اذ لن يسمح للطالب بدخول الصالة بعد فوات الموعد المحدد.

وأوضح ان الجامعة ستعلن عن اسماء الطلبة غير الكويتيين من الفئات المقرر قبولها في وقت لاحق قبل بدء الفصل الدراسي.

وذكر ان مركز خدمة العملاء المخصص للطلبة المستجدين مستعد للرد على استفساراتهم بشأن التخصصات المقبولين فيها ومواعيد تسجيلهم وذلك عبر الاتصال بالرقم المخصص وهو 1866000.

وأكد ضرورة ان يقدم الطلبة الذكور من مواليد 10/5/1999 وما بعد نموذج إذن دراسي من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

وأعرب عن امنياته للطلبة المستجدين بمناسبة قبولهم في جامعة الكويت بالنجاح والتفوق. (النهاية) ا س ع / خ ع ح