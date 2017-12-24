الكويت - 24 - 12 (كونا) -– وقع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي اليوم الاحد مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقد ادارة وتشغيل مشروع (برايح سالم) بمنطقة السالمية.

وقال الرومي في كلمة خلال حفل التوقيع ان دولة الكويت تولي قطاع الشباب اهتماما خاصا من خلال تطوير المشاريع التي تسهم في ترجمة اهتماماتهم التجارية الى مشاريع حقيقية.

وأضاف ان أمام بلدية الكويت الكثير من المشاريع المخصصة لفئة الشباب الطامح في الدخول في المشروعات التجارية مؤكدا الثقة بالجهاز التنفيذي في البلدية الذي سيعطي الاولوية لتلك المشاريع بالتعاون مع الصندوق الوطني.

وذكر ان البلدية والصندوق يحرصان على ايجاد فرص عمل للشباب ليظهروا من خلالها طاقاتهم الابداعية وليثروا الأسواق التجارية بأفكارهم الجديدة بشكل ايجابي معربا عن الأمل ان يلقى المشروعان النجاح الكبير الذي حققه مشروع أسوق المباركية.

من جهته قال محافظ حولي الفريق أول الشيخ احمد النواف الصباح في كلمة مماثلة ان فكرة مشروع (برايح سالم) تكونت خلال زياراته المتعددة لمحافظة العاصمة مرورا بأسواق المباركية إذ شعر ان محافظة حولي أيضا تمتلك أسواقا تجارية تاريخية.

وأضاف الشيخ أحمد النواف انه تقدم لمدير عام البلدية بفكرة تطبيق مشروع أسواق المباركية في شارع (سالم المبارك) بالسالمية من خلال منع السيارات من دخوله وجعله للمشاة لافتا إلى ان البلدية كانت تمتلك مشروعا مطابقا لفكرته لكن بشكل اكبر وأضخم.

وتابع انه قام مع الجهاز التنفيذي في البلدية بعدة جولات لشارع (سالم المبارك) حيث تم تحديد جزء منه لتحويله الى هذا المشروع التجاري الحيوي معربا عن شكره للبلدية على سرعة الانجاز وعلى الافكار الخاصة في التصميم التي أتت بجهد ذاتي من المهندسين الشباب فيها.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقدمه الصندوق الوطني الذي يسهم بشكل حيوي في تسهيل الاجراءات والمعوقات التي قد تواجه فئة الشباب الطامح في ابراز مهاراته التجارية.

وأعرب عن الأمل بان يتم تطبيق مشروع (برايح سالم) في جميع المحافظات وبأسماء مختلفة مشيرا إلى ان دولة الكويت من خلال محافظاتها الست تزخر بالاسواق التاريخية التي تمتلك إرثا ثقافيا وتجاريا.

من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي في لمة مماثلة ان رؤية البلدية وأفكارها تحولت الى واقع فعلي بفضل التعاون مع الصندوق الوطني في هذا المشروع الذي يضم 14 محلا تجاريا اضافة إلى عدد من الساحات والمعارض الموسمية.

وذكر المنفوحي ان (برايح سالم) و(انجاز) من أهم المشاريع التي تم إدراجها ضمن الرؤية المستقبلية لبلدية الكويت وأن يصبحا صرحين سياحيين وتجاريين تحيي من خلالهما البلدية فترة السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي في الكويت.

وأوضح ان شارع (سالم المبارك) سيكون أحد الأماكن السياحية بدولة الكويت وسيحقق الانتعاش التجاري والاقتصادي فضلا عن توفير فرص عمل للشباب الكويتي من خلال الأكشاك التي سيتم إقامتها في الشارع للأنشطة المختلفة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان في كلمته ان مشروع (برايح سالم) يعد نقلة نوعية يعيد الكويت الى سابق عهدها الذي كان يجذب الكويتيين لاسيما الشباب منهم الى التجارة.

وأضاف الجوعان ان مشروعي (برايح سالم) و(انجاز) قاما على سواعد شبابية تخدم فئة الشباب الطامح للاعتماد على النفس من خلال مشروع تجاري يستطيع من خلاله ترجمة افكاره الى واقع.

وأكد حرص الصندوق على التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية لتمكين الشباب وتحقيقا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ان تكون دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقيلميا وعالميا.

يذكر ان شارع (سالم المبارك) في منطقة السالمية يعد أحد الشوارع التاريخية التي تحاكي نهضة الكويت في سيتينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ويتضمن مشروع (برايح سالم) الذي يقام في جانب من هذا الشارع مساحات مظللة وأكشاكا لأصحاب المشاريع الصغيرة ونوافير وألعاب للأطفال ومسارات لذوي الإعاقة ومواقع مخصصة لسيارات الإسعاف والمطافئ فضلا عن المحافظة على الأشجار الموجودة حاليا. (النهاية) ط م س / أ م ح