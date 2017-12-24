الكويت - 24 - 12 (كونا) -- قال مدرب المنتخب الاماراتي المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني اليوم الاحد ان مباراته المقبلة مع المنتخب السعودي ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي ال23 غدا الاثنين ستكون صعبة وقوية.

وأضاف زاكيروني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ان إقامة مباراة كل ثلاثة ايام "امر بالغ الصعوبة" بالنسبة لاستشفاء اللاعبين لا سيما أن فريقه يعاني من غياب بعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة موضحا ان المنتخب السعودي في هذه البطولة يتميز بالتنظيم الجيد وتقارب الخطوط.

وبين ان المستويات الفنية لفرق مجموعته متقاربة بدليل نتائجهم في مباريات الجولة الأولى مشيدا بالتزام لاعبيه واستيعابهم لخطته وطريقته في اللعب رغم انها جديدة عليهم.

وكان المنتخب الاماراتي فاز في مباراته الاولى على نظيره العماني بهدف نطيف كما انه يسعى الى حجز بطاقة التأهل مبكرا امام المنتخب السعودي يوم غد الاثنين. (النهاية) ف ش ا / خ ن ش