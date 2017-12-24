ديوان ولي العهد استقبالات سمو ولي العهد 24/12/2017 | LOC13:33

10:33 GMT | الأخبار العالمية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الكويت - 24 - 12 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح الصبيح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل مساعد الجارالله الخرافي. (النهاية) ا ع س إطبع أرسل حفظ Share مشاركة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل مساعد الجارالله الخرافي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يستقبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح الصبيح