الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية قيام احدى شركاتها التابعة (مملوكة لها بنسبة 100 في المئة) بتوقيع عقد مع شركائها في شركة مجموعة المطار الدولي المعنية بإدارة وتشغيل مطار الملكة علياء بالأردن لبيع كامل حصتها البالغة 24 في المئة.

وقالت المجموعة في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إنه تم التوقيع النهائي على بيع كامل الحصة في شركة مجموعة المطار الدولي إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة (ايه دي بي) الفرنسية بعد استيفاء بعض الإجراءات الروتينية.

وأضافت أن حصة المجموعة في الصفقة تقدر بنحو 6ر147 مليون دولار أمريكي موضحة أن صافي ربحها من هذه الصفقة يقدر بنحو 9ر15 مليون دينار (نحو 9ر51 مليون دولار).

وذكرت أن نتائج الصفقة ستظهر في البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الجاري.

وأسست مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عام 1960 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 برأسمال 9ر135 مليون دينار (نحو 3ر444 مليون دولار) وتعمل في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وإقراض الشركات التي تملك أسهما وكفالتها لدى الغير. (النهاية) م ك ع / ه ث / ا ع س