الكويت - 24 - 12 (كونا) -- كشفت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الكويتية عن مفاوضات تجريها حاليا مع (لايبيرتي هاوس جروب) المشتري المحتمل لبيع كامل حصة (الخير) المجمعة والبالغة 8ر37 في المئة من رأسمال (أسمنت الخليج).

وأضافت (الخير) في افصاح على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الاحد أن حصتها المنفردة البالغة 2ر278 مليون سهم تمثل ما نسبته 8ر33 في المئة من رأسمال (اسمنت الخليج).

وأشارت الى أن البيع سيكون عبر المحافظ الاستثمارية المملوكة لها طرف الاستثمارات الوطنية (حساب العملاء) موضحة أن التوصل الى الاتفاق النهائي سيخضع لإتمام الدراسة النافية للجهالة من المشتري المحتمل للشركة.

ودعت الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح للمشتري المحتمل بالحصول على المعلومات المطلوبة للقيام بالدراسة النافية للجهالة للشركة علما أنه سيتم توقيع اتفاقية سرية معلومات بين الشركة والمشتري المحتمل بخصوص اي مستندات أو معلومات يتم تبادلها مع الشركة.

وأكدت التزامها بالإفصاح في حال وجود أي تطورات جوهرية وفق النظم والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

واسست شركة (أسمنت الخليج) في عام 1977 وأدرجت في (بورصة الكويت) في عام 1990 ويبلغ رأسمالها 821 مليون درهم (نحو 3 مليارات دولار) وتكمن اغراضها في القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإنتاج وتسويق الأسمنت العادي والمقاوم.

وشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات هي الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي أما (مجموعة ليبرتي هاوس) فهي متخصصة في السلع وإعادة تدوير المعادن وتصنيع الصلب والألومنيوم والمنتجات الهندسية ومقرها الرئيسي في لندن. (النهاية)

م ك ع / ي س ع