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24 ديسمبر 2017 11:50 ص
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  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017
24/12/2017 | LOC10:14
07:14 GMT 		| أخبار الكويت
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الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017
 أخبار محلية:
 
   عمان -  فريق شبابي كويتي يفتتح مركز تأهيل وتدريب مجتمعي في الاردن لخدمة اللاجئين السوريين.
 
   الكويت - توقيع عقد (إدارة وتشغيل مشروع برايح السالم) بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية وحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية.
 
   الكويت - السفارة الصينية تنظم ملتقى الصداقة الشبابي الصيني الكويتي.
 
   اخبار اقتصادية: 
 
   الكويت - أسعار الذهب تتحسن تدريجيا خلال شهر ديسمبر الجاري بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية. (تقرير) (من محمد العنزي تم بثه الساعة 02ر10 بالتوقيت المحلي - 02ر7 جمت).
 
   الكويت - - خبر موسع عن أرقام اغلاقات جلسة تعاملات بورصة الكويت.
 
   أخبار دولية:
 
   مدريد - الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي يؤكد أن دولة الكويت تمتلك عمقا ثقافيا هاما معربا عن تفاؤله بزيادة اهتمامها بقطاع السياحة وتعزيزه.  (مقابلة) (من هنادي وطفة)
 
   الخرطوم - الرئيس التركي يصل الى الخرطوم في زيارة تستغرق يومين.
 
   رئيسا النشرة:
 
   طه شريف (00ر08 - 00ر14 بالتوقيت المحلي - 00ر05 - 00ر11 بتوقيت غرينيتش).
أسامة السعيد (00ر08 - 00ر14 بالتوقيت المحلي - 00ر05 - 00ر11 بتوقيت غرينيتش).
 
  
   الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).
           24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)
 
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