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24 ديسمبر 2017 11:50 ص
06 ربيع الآخرة 1439
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  الثقافة والفنون والآداب
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
24/12/2017 | LOC09:00
06:00 GMT 		| أخبار الكويت
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 الكويت - 24 - 12 (كونا) -- 
 
   الرابع والعشرون من ديسمبر
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   1953 - مجلس المعارف يقرر قبول 15 طالبا جزائريا كدفعة أولى في المدارس الثانوية بالكويت على نفقة الكويت مساعدة لذلك القطر العربي.
 
   1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر المرسوم رقم 54 لسنة 1960 الذي حدد فيه الشكل والتصميم والحجم للفئات الورقية والمعدنية للعملة الكويتية الجديدة.
 
   1961 - دولة الكويت تقيم علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع ليبيا.
 
   1964 - تأسيس الاتحاد الكويتي للجمباز وتم إشهاره في الأول من مايو عام 1965 وذلك بعد انتشار لعبة الجمباز في الكويت عن طريق المدارس واهتمام وزارة التربية بهذه اللعبة التي تساعد على تنمية المهارات الفردية والجسمانية.
 
   1964 - وفاة الشاعر العراقي بدر شاكر السياب في المستشفى الأميري حيث كان يعالج عن عمر ناهز ال38 عاما ونقل جثمانه إلى البصرة حيث دفن هناك.
 
   1982 - وزارة الاعلام تشكل لجنة للرقابة على الكتب وذلك للمرة الأولى وهي مخولة بمنع الكتب الواردة من الخارج والتي تخالف القانون.
 
   1995 - مجلس الوزراء يوافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الكويت وجمهوريتي سلوفينيا وبوتسوانا.
 
   1999 - نادي السالمية يحرز كأس بطولة المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي الثانية لكرة القدم بعد فوزه على نادي كاظمة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الكويت الرياضي.
 
   2003 - دولة الكويت تستضيف بطولة كأس الخليج العربي السادسة عشرة لكرة القدم التي استمرت منافساتها حتى 11 يناير عام 2004 وفاز فيها المنتخب السعودي.
 
   2010 - اللاعب محمد الغريب يتوج بطلا لبطولة كأس الخليج لعمومي التنس للمرة الثامنة بعد فوزه على منافسه الاماراتي عمر بهروزبان بنتيجة 2 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت في نادي الفجيرة للتنس بدولة الامارات العربية المتحدة.
 
   2011 - جمعية حماية البيئة تسجل أرقاما قياسية في حملة المليون نشاط بيئي في البلاد حيث نشرت المنظمة العالمية عبر موقعها الالكتروني أن الكويت حصدت 7267758 نشاطا بيئيا خلال عام 2011.
 
   2011 - الكويت تتبرع بمليون دولار لمؤسسة الإغاثة الامريكية في الشرق الأدنى (انيرا) وذلك لتقديم الدعم الغذائي للأطفال في غزة.
 
   2014 - الكويت والبحرين توقعان ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بمجالات الشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي.
 
   2014 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا للسنغال بقيمة 10 ملايين دينار كويتي. (النهاية)
 
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