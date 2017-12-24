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24 ديسمبر 2017 11:51 ص
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
المنتخب العراقي يحرز هدف التعادل في شباك نظيره البحريني في (خليجي 23)      البحرين يحرز هدف التقدم على العراق في (خليجي 23)      الهند: مقتل 4 جنود بنيران القوات الباكستانية في (جامو وكشمير)      تنظيم مظاهرة صامتة بإسطنبول تضامنا مع طفلة فلسطينية اعتقلها الاحتلال
  الإعلام
موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم السبت حتى الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
24/12/2017 | LOC02:45
23:45 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي يقول ان 112160 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية سيتوجهون الاثنين لأداء اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى.

القاهرة - محكمة جنايات مصرية تصدر أحكاما بالسجن والسجن المشدد تراوحت بين خمس وعشر سنوات بحق 26 متهما على خلفية ادانتهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب وحرق مركز نقطة شرطة عام 2014.

موسكو - روسيا الاتحادية تهدد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

نيودلهي - وزارة الدفاع الهندية تعلن مقتل اربعة من جنودها اثر انتهاك وقف اطلاق النيران من قبل القوات الباكستانية بمحافظة (راجوري) في ولاية جامو وكشمير شمالي الهند.

الكويت - منتخب قطر يحقق انتصاره الاول ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي ال23 اثر فوزه على نظيره اليمني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد نادي الكويت الرياضي.

الكويت - مباراة منتخبي العراق والبحرين في منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. (النهاية) م ع ع
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