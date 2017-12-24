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  اقتصاد
الهند وروسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار
24/12/2017 | LOC01:32
22:32 GMT 		| الأخبار العالمية
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نيودلهي - 23 - 12 (كونا) -- بحثت الهند وروسيا اليوم السبت سبل تعزيز العلاقات القائمة بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة الحكومية الهندية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي في نيودلهي برئاسة وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين.
واوضح البيان ان اللجنة أشادت خلال اجتماعها بالنمو الذي سجلته التجارة بين البلدين خلال العام الماضي كما قامت بتقييم التقدم المحرز في قطاعات أخرى من مجالات التعاون الاقتصادي ومنها الاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والزراعة والفضاء.
وأضاف ان الجانبين ناقشا كذلك سبل التعاون في مجالات جديدة من شأنها أن تساعد الجانبين على تحقيق إمكاناتهما الكامنة كما اتفقا على الحاجة الى احراز مزيد من التقدم على صعيد التعاون التجاري والاستثماري الثنائي وتدشين مجموعتي عمل معنيتين بالزراعة والأدوية الى جانب تأكيدهما على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي.
على صعيد متصل اجتمع روغوزين مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ووزيرة الدفاع نيرمالا سيتارمان ومستشار الامن القومي اجيت دوفال لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية) ا ت ك / م ع ع
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