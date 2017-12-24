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  رياضة
الكويت تحصل على جائزة افضل بلد اسيوي نشيط في لعبة الشطرنج
23/12/2017 | LOC22:10
19:10 GMT 		| أخبار الكويت
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جائزة افضل بلد اسيوي نشيط في لعبة الشطرنج
جائزة افضل بلد اسيوي نشيط في لعبة الشطرنج

الكويت - 23 - 12 (كونا) -- قال نادي الكويت للالعاب الذهنية ان الكويت حصلت على جائزة افضل بلد اسيوي نشيط في لعبة الشطرنج ضمن الجوائز التي يقدمها الاتحاد الاسيوي للشطرنج. واضاف امين سر النادي المهندس عادل العميري في تصريح صحفي اليوم السبت ان الجائزة التي حصلت عليها الكويت كانت ضمن جوائز الاتحاد الاسيوي التي أعلن عنها اول من أمس. وذكر ان تطور الشطرنج ونشاطه الفني الكبير في الكويت خلال الفترة الماضية كان ملحوظا لجميع الدول في اسيا مضيفا ان بطولات الشطرنج في الكويت تحولت الى بطولات دولية يشارك فيها محترفو اللعبة من دول عدة اضافة الى النشاطات الداخلية والخارجية للنادي.
وقال انه على مستوى التحكيم بات بروز الحكم الدولي خلف العازمي واضحا بعد ان اسندت اليه رئاسة لجنة التحكيم في بطولة العرب للرجال والسيدات العام الماضي.
واشاد العميري بدور الادارة الفنية في النادي التي تعد من افضل الادارات على المستوى الدولي مضيفا ان مجلس الادارة يدرس حاليا طلب اللجنة الخليجية للشطرنج استضافة بطولة الخليج للرجال والسيدات للشطرنج (خليجي 1) . واوضح ان الاتحاد الدولي للشطرنج سيقيم بالتعاون مع نادي الكويت للالعاب الذهنية دورة في التنظيم الدولي للشطرنج خلال الفترة ما بين 4 و 8 يناير المقبل.(النهاية) ب م ج / ع ب د
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