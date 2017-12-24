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  الإسكان
(وزراء الإسكان العرب) يؤكد أهمية الخطة التنفيذية لاستراتيجية التنمية الحضرية 2030
23/12/2017 | LOC22:09
19:09 GMT 		| الأخبار العربية
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جانب من اجتماعات الدورة ال 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة المغربية الرباط
جانب من اجتماعات الدورة ال 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة المغربية الرباط
الرباط - 23 - 12 (كونا) -- أكد المشاركون في الدورة ال 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اليوم السبت بالعاصمة المغربية الرباط أهمية الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030) من أجل ضمان تخطيط "مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة".
وشددت رئيس الدورة وكاتبة الدولة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية فاطمة الكيحل في افتتاح الدورة على أهمية اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 باعتبارها مدخلا لتحقيق "مستقرات بشرية مستدامة تتحقق في إطارها جودة الحياة بكل أبعادها".
وأضافت الكيحل أن هذه الخطة تهدف إلى وضع خارطة طريق للدول العربية لإدراج أهدافها في السياسات الوطنية والمحلية وهي الأهداف التي تتناغم في أبعادها مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 لاسيما الهدف ال 11 المتمثل في بناء مدن متكاملة مستدامة وآمنة.
بدوره أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ورئيس وفد الكويت في الاجتماع بدر الوقيان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الدورة "أهمية الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية (2030) من أجل تعزيز إنتاجية المدن وتحسين الاستدامة البيئية الحضرية ومجابهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة".
ومن جهته قال وزير الإسكان المصري في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس الوفد المصري في الاجتماع نفيسة هاشم "إن مجلس وزراء الإسكان العربي يشكل آلية مهمة للتعاون العربي مع التجمعات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة".
وأضاف أن هذا التعاون "أثمر إطلاق خطة تنفيذ الاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنتدى بما في ذلك آلية رصد إقليمية للخطة الحضرية الجديدة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" مؤكدا أهمية هذه الاستراتيجية في تخطيط "مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة".
وأجمع المشاركون على أهمية التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية والاتحادات ذات الصلة المعنية بمجال الإسكان والتعمير ولاسيما مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمواجهة التحديات أمام الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير والاستفادة من الخبرات والتجارب الاقليمية والدولية لتعزيز التحضر بالمنطقة العربية باعتباره عاملا أساسيا نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وناقش المشاركون في المجلس عددا من القضايا والمحاور المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الإسكان والتعمير بالمنطقة العربية واستعراض بعض البنود التي تابع تنفيذها المكتب التنفيذي للمجلس ومنها على وجه الخصوص متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الصلة بقطاع الإسكان والتعمير وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وغيرها من البنود.
وقد أقر المجلس أن يكون شعار يوم الإسكان العربي لعام 2018 هو (التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق) كما اتفق المشاركون على موعد (مؤتمر الإسكان الخامس) ليعقد في مملكة البحرين في ديسمبر 2018 وموضوعه (دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي). (النهاية) م ري / ه س ص
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