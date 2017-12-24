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|جانب من مباراة البحرين ونظيرة العراقي ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23
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الكويت - 23 - 12 (كونا) -- احرز منتخب البحرين هدف التقدم على نظيرة العراقي في الدقيقة ال34 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب جمال راشد ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23. (النهاية)
خ ن ش
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جانب من مباراة البحرين ونظيرة العراقي ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23
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جانب من مباراة البحرين ونظيرة العراقي ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23
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