رياضة البحرين يحرز هدف التقدم على العراق في (خليجي 23) 23/12/2017 | LOC21:47

18:47 GMT | الأخبار العالمية جانب من مباراة البحرين ونظيرة العراقي ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 الكويت - 23 - 12 (كونا) -- احرز منتخب البحرين هدف التقدم على نظيرة العراقي في الدقيقة ال34 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب جمال راشد ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23. (النهاية) خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة جانب من مباراة البحرين ونظيرة العراقي ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 جانب من مباراة البحرين ونظيرة العراقي ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23